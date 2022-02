Regional 17/02/2022 15:56 semana 7 MT - Rádio clandestina é fechada pela Policia Federal e Anatel Agentes da Polícia Federal fecharam uma rádio clandestina na manhã desta quarta-feira (16), no município de São José do Xingu (a 1.190 km de Cuiabá). A operação foi realizada com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo as informações da polícia, um homem de 47 anos foi preso em flagrante. O suspeito foi surpreendido no momento em que operava uma estação clandestina de radiofusão. A rádio clandestina, que funcionava através da FM 90.1 MHz foi identificada e interditada pelos policiais federais e agentes da agência reguladora. Todo o equipamento irregular foi apreendido.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de São José do Xingu. O crime de operar rádio pirata está previsto no Artigo 183 da Lei 9.472/97 e a pena pode chegar a quatro anos de detenção, aumentada na metade se houver dano à terceiro, além de multa.

