Regional 17/02/2022 16:01 TOP NEWS Atentado deixa um morto e outro ferido em garimpo de Aripuanã Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (15), na Vila Arenal do Garimpo Coopemiga em Aripuanã. Outro homem, de 33 anos, ficou ferido. O crime aconteceu em um bar. De acordo com a Polícia Militar da 10ª CIPM de Aripuanã, o caso aconteceu por volta das 23 horas. A guarnição recebeu uma ligação via 190, relatando de um tiroteio no garimpo e de imediato foi deslocado uma equipe para a localidade. Ainda de acordo com a PM, no local foi encontraram a vítima Gedeon Ribeiro Meneses caída já sem vida e Carlos Ribeiro foi socorrido por populares até o hospital municipal Santo Antônio e hoje pela manhã encaminhado para hospital na cidade de Juína em estado grave. Conforme levantamento dos policiais, testemunhas informaram que um carro de cor prata, se aproximou do bar, e seguida desceram dois homens, e que os suspeitos disparam contra Gedeom conhecido por Cowboy da Faca e João, em seguida saíram rumo a cidade. Desta forma os policiais realizaram o isolamento do local do crime e em seguida foi entrado em contato com a Polícia Judiciária Civil de Aripuanã, que compareceram e tomaram as demais medidas cabíveis.

