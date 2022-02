Regional 18/02/2022 06:08 Nortão Online Homem de 33 anos é assassinado em Colíder com seis tiros na cabeça Foto: Reprodução Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros por volta das 17h20 de ontem quinta-feira (17.02), na rua Sol Nascente, no bairro Novo Horizonte, em Colíder. O autor dos disparos não foi identificado pelos vizinhos, que chamaram a Polícia Militar após ouvirem barulho de tiros. Os policiais encontraram a vítima caída na calçada, em frente à sua residência, ainda com vida e com o rosto ensanguentado. Auriquemes Aparecido Nunes Soares foi socorrido ao Hospital Regional de Colíder, onde não resistiu aos ferimentos. A equipe médica informou que a vítima foi atingida por seis tiros, a maioria na cabeça. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o autor dos disparos é um homem que pilotava uma motocicleta Honda Titan de cor verde. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional