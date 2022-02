Regional 18/02/2022 10:25 Gazeta Digital Fim de semana tem chuva e alerta para todo estado O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta amarelo e laranja para todo o Mato Grosso. Os avisos são de temporais com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Na tarde de quinta-feira (17), um forte temporal atingiu boa parte do estado e deixou muitas pessoas sem energia elétrica. A empresa Energisa fez os reparos e informa que ainda está sob alerta, por conta da previsão de novas tempestades.

A empresa informou que, de acordo com o serviço de monitoramento contratado pela e que observa dados captados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há previsão de tempestades, com risco de ventos, raios e cheias para todas as regiões de Mato Grosso.

“Também pede o apoio da população neste momento, evitando situações de risco, como o uso de equipamentos elétricos durante a incidência de descargas, que podem gerar sérios acidentes. E em caso de algum dano a rede, nunca chegar perto dos fios, acionando a empresa pelos canais de atendimento”, diz trecho do comunicado na empresa de energia.

O Inmet aponta que os próximos dias serão de muita chuva e céu nublado para os cuiabanos. Nesta sexta-feira (18) os termômetros marcam entre 24°C e 33°C. No sábado (19) a variação de temperatura fica entre 22°C e 32°C. O domingo (20) deve registrar de 24°C a 31°C.

Na cidade turística de Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte) as mínimas ficam em 21°C. As máximas variam pouco, de 28°C a 30°C. Há chance de chuva para todos os dias.

Em Cáceres (225 km a Oeste) as mínimas ficam em 23°C. As máximas variam de 31°C a 33°C. O céu segue com muitas nuvens e deve ter pancadas de chuva na cidade.

A previsão para Sinop (500 km ao Norte) é de um fim de semana chuvoso. As temperaturas mínimas variam de 22°C a 23°C. As máximas ficam entre 27°C e 28°C.

No sul do estado, em Rondonópolis (215 km), as mínimas ficam em 22°C. Já as máximas ficam entre 29°C e 30°C.

