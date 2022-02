Regional 18/02/2022 14:17 Eleitores de Colíder podem pedir transferência para dois novos locais de votação A 23ª Zona Eleitoral de Colíder (633 km de Cuiabá) criou dois novos locais de votação com o objetivo de adequar a quantidade de localidades com o quantitativo de eleitores existentes e em potencial do município. A medida também visa melhorar o atendimento aos eleitores e facilitar o pleno exercício da cidadania, tanto no que se refere ao espaço físico quanto à instalação de novas seções. Um dos novos locais será instalado nas dependências da Escola Municipal Bom Jesus, localizada na Rua Tapajós, esquina com Av. Borba Gato, Bairro Bom Jesus, e o outro na Escola de Educação Infantil Santa Paulina, situada na Avenida Daury Riva, 962, Bairro Jd. Estrela, ambas no município de Colíder. Os eleitores que moram próximos a estas escolas poderão pedir a transferência para os novos locais, a fim de distribuir melhor os votantes e evitar aglomerações no dia das Eleições 2022. É importante ressaltar que a solicitação precisa ser feita até o dia 04 de maio deste ano, pois após este prazo o Cadastro Eleitoral será fechado, para que o pleito seja organizado. Para solicitar a transferência de local de votação, basta acessar o TítuloNet, e fazer o requerimento online. Após o procedimento, é preciso anotar o protocolo, por meio do qual é possível acompanhar o andamento da solicitação. O Cartório Eleitoral responsável informará sobre o atendimento. Como medida de prevenção à contaminação pela Covid-19, o atendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) está sendo feito exclusivamente de forma virtual. Clique aqui e confira um passo a passo, com orientações sobre o atendimento. Os contatos (e-mail, WhatsApp e telefone) com os Cartórios Eleitorais também estão disponíveis aos eleitores no site do TRE-MT, cujo atendimento online é realizado de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Todas as informações cadastrais, como os locais e as seções de votação, podem ser conferidas pelos eleitores no site do TRE-MT e pelo aplicativo E-título, que pode ser baixado em smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android.

