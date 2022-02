Regional 18/02/2022 17:20 MidiaNews Carretas batem, pegam fogo e passageiro morre carbonizado O passageiro de um caminhão morreu em um acidente com outro veículo de carga na MT-130, em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá), na quinta-feita (17). Segundo a Polícia Civil, um caminhão estava seguindo sentido Paranatinga e, logo após passar pela Fazenda Jaú, um outro veículo de carga, de 9 eixos, vinha na direção contrária. Esse último, freou bruscamente, travando os freios. O condutor relatou que, para evitar uma colisão frontal, jogou o caminhão em direção a uma lavoura ao lado da pista. Mesmo assim, não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista. O motorista do primeiro caminhão saiu do veículo pela janela e percebeu que ambos caminhões estavam pegando fogo. O segundo condutor também saiu e ajudou o primeiro. Logo depois, esse segundo motorista fugiu do local. Uma equipe de socorro da concessionária Morro da Mesa e encaminhou o motorista para a Unidade Pronto Atendimento (UPA). Os socorristas encontraram ainda um corpo carbonizado no veículo de nove eixos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado, a vítima já foi encontrada morta. Os bombeiros fizeram o combate das chamas. Um reforço foi chamado devido às proporções das chamas. Um funcionário da Fazenda Jaú deu apoio aos bombeiros com um caminhão-pipa. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e fez o recolhimento do corpo. A Polícia Civil investiga o caso.

