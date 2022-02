Regional 19/02/2022 07:26 Só Notícias BR-163: Motorista morre em colisão frontal com carreta entre Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena Foto: Divulgação Um homem morreu em uma colisão entre duas carretas na BR-163, na divisa entre os municípios de Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena (cerca de 150 quilômetros de Sinop). A vítima ainda não foi identificada. O Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionado e retirou o motorista das ferragens. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Pelo menos mais uma vítima foi socorrida pela ambulância do município de Terra Nova do Norte. Seu estado atual de saúde ainda não foi confirmado. Uma fonte da Polícia Civil informou, ao Só Notícias, que o acidente ocorreu no final da tarde e a rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos. O tráfego continuará bloqueado até a conclusão da análise de acidente que será feita pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). No início da noite, a fonte da Polícia Civil estimou que, como os peritos precisariam se deslocar de Peixoto de Azevedo até a região do acidente, a pista deveria continuar interditada por mais duas horas. Só Notícias apurou que, por volta das 21h30, o tráfego continuava bloqueado nos dois sentidos. Uma imensa fila de veículos se formou no local.

Voltar + Regional