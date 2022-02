Regional 19/02/2022 08:58 Arão Leite/J. Cidade Nova Bandeirantes: Polícia apresenta números e Líderes do tráfico serão transferidos Foto: Divulgação Espingardas, pistola, revolver, muita munição, celulares, cadernos de anotações, balança de precisão e estoque de maconha, pasta base de cocaína e de cocaína. Os detalhes são da Operação Loge, deflagrada pela Polícia Civil, mobilizando mais de 20 agentes da segurança pública nas cidades de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, no Extremo Norte de Mato Grosso.

A ação que contou ainda com o apoio da Polícia Militar, era liderada pelo delegado Antenor Pimentel e resultou ainda na prisão de pelo menos cinco pessoas e apreensão de um menor de idade. Todos, segundo levantamentos, podem ter ligação ou são envolvidos diretamente com o tráfico de drogas, ligados a organizações criminosas.

Na ocasião inclusive, foram presos em flagrante dois líderes do tráfico, sendo um distribuidor da região de Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde e o outro, um homem de 61 anos, que seria o responsável pela comercialização de droga na região do Garimpo Juruena, local a cerca de 200 quilômetros de Nova Bandeirantes e que, para a Polícia chegar precisou viajar quase 24 horas em estrada de difícil acesso, devido a falta de manutenção, mata fechada e muitos atoleiros, além do risco de emboscada.

Mas o delegado disse que o resultado da operação foi bastante positivo e que as ações vão continuar, pois no ‘quebra-cabeças’ ainda falta muita peça a ser encontrada. Já os presos devem ficar à disposição da Justiça e que principalmente os dois líderes, serão transferidos para presídios como Alta Floresta e Juína onda há maior segurança.

