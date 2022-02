Regional 21/02/2022 06:09 Gazeta Digital MT - Menor de 13 anos é espancado e morto afogado em poça d'água Menor de 13 anos, identificado como Marcelo Augusto Fideles Portugal, foi assassinado na madrugada deste domingo, em uma das ruas de Ipiranga do Norte (530 km ao Norte de Cuiabá). Jovem de 18 anos confessou o crime e disse que espancou o menor com um pedaço de pau e depois segurar a cabeça dele dentro de uma poça d’água, até morrer afogado. O crime foi cometido após o menor passar a mão na bunda da namorada do assassino. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do , polícia foi acionada via 190, por volta das 8h deste domingo, por populares que encontraram Marcelo caído na rua, aos fundos de um mercado da cidade. Segundo o relato, vítima estava caída dentro de uma poça de água. Quando os policiais chegaram, perceberam que a vítima já não tinha sinais vitais e que estava com o corpo bastante machucado. Local do crime foi isolado para os trabalhos da Perícia Oficial e Polícia Civil. Assim que a notícia se espalhou pela cidade, vítima acabou sendo reconhecida por familiares. Um deles contou que na noite de sábado (19), Marcelo disse que ia sair com um rapaz conhecido pelo apelido de ‘pneu’, mas que depois disso, não foi mais visto. Golpes de paulada e afogamento Força Tática de Sorriso estava na cidade e ajudou a PM local na diligência. Com base no apelido do suspeito, os policiais conseguiram identifica-lo e seguiram até a sua casa, onde ele foi encontrado. Aos policiais, ele acabou confessando o crime. O rapaz de 18 anos, que já tinha sido autuado por tráfico de drogas quando era menor, contou que decidiu matar Marcelo após ele ter ‘passado a mão na bunda da sua namorada’. Depois disso, ele chamou o menor para cheirar cocaína em um beco, perto do local onde o corpo foi encontrado. Lá, ele pegou uma garrafa de whisky e desferiu na cabeça da vítima. Em seguida, com um pedaço de madeira, passou a desferir novos golpes contra o menor, que conseguiu fugir. O agressor correu atrás e o alcançou já na rua. Marcelo foi derrubado no chão e o suspeito segurou sua cabeça dentro da poça d’água até ele morrer afogado. Polícia afirmou ainda que o suspeito já estava indo embora, mas voltou para confirmar se Marcelo estava mesmo morto. Depois, foi até uma conveniência, buscou a namorada e foi para casa. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sorriso, onde foi autuado por homicídio. Caso segue sob investigação.

