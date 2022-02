Regional 21/02/2022 14:04 Rafael Machado | Estadão Mato Grosso PT aponta crime eleitoral e vai à Justiça para remover outdoor contra Lula Partido afirma que ação configura propaganda eleitoral antecipada e pode resultar em multa para as empresas envolvidas Foto: Reprodução O diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso anunciou que vai recorrer à Justiça para que seja retirado um outdoor com ataques ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. A placa foi instalada em Rondonópolis durante o final de semana e teve destaque nacional após o perfil Movimento Conservador anunciar a inauguração, prevista para a manhã desta segunda-feira (21). O outdoor cita que o ex-presidente é reconhecido no município como “o traidor da pátria”. Em nota de repúdio, o partido diz que a ação constitui crime eleitoral com propaganda extemporânea contra Lula. De acordo com o PT, o ataque está sendo proferido por duas empresas com sede em Rondonópolis, que, segundo eles, "abusa da liberdade de expressão ao publicar propaganda negativa em desfavor de Lula, além de cometer crime de injúria e difamação". "Tal ato se constitui em propaganda antecipada e é passível de multa conforme dispõe o artigo 3ºA da Resolução TSE 23.671/21, obrigando a empresa a imediata remoção do outdoor afixado na rua e outros locais que ainda não foram identificados. Além do dever de informar os dados dos responsáveis pela contratação da mensagem. Da mesma forma o parágrafo 8º do artigo 39 da lei 9.504/97 dispõe que, por si só, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos", diz trecho da nota. A sigla também pede que o responsável seja investigado por possível crime de propaganda negativa extemporânea. O partido ressalta que o diretório nacional tomará todas as providências necessárias. "O PT Mato Grosso reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de ataque, calúnia e difamação contra o ex-presidente Lula. A Direção do PT está atenta e recorrerá ao Poder Judiciário sempre que a Constituição Federal e as Leis do País forem violadas para atacar Lula e o partido", finaliza. Veja a nota na íntegra: NOTA DE REPÚDIO aos ataques proferidos contra Lula por meio de outdoor em Rondonópolis O Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso (PT-MT) vem a público repudiar os ataques proferidos contra o ex-presidente Lula, por meio da instalação de outdoor na cidade de Rondonópolis. Trata-se de crime eleitoral com propaganda extemporânea negativa contra Lula. O ataque está sendo proferido pela empresa Rondoletras Publicidades e Comunicação Visual, com sede em Rondonópolis, que abusa da liberdade de expressão ao publicar propaganda negativa em desfavor de Lula, além de cometer crime de injuria e difamação. Tal ato se constitui em propaganda antecipada e é passível de multa conforme dispõe o artigo 3ºA da Resolução TSE 23.671/21, obrigando a empresa a imediata remoção do outdoor afixado na rua e outros locais que ainda não foram identificados. Além do dever de informar os dados dos responsáveis pela contratação da mensagem. Da mesma forma o parágrafo 8º do artigo 39 da lei 9.504/97 dispõe que, por si só, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos, imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 a 15.000,00. No presente caso, além do crime previsto (multa) pela fixação de outdoor, a empresa incorre em outro crime, que é o de propaganda negativa extemporânea. O Diretório Nacional do PT tomará todas as providências cabíveis, visando promover representação contra a empresa para que ela informe quem mandou fazer/pagou pelo outdoor, para que também seja acionado pela via judicial. O PT Mato Grosso reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de ataque, calúnia e difamação contra o ex-presidente Lula. A Direção do PT está atenta e recorrerá ao Poder Judiciário sempre que a Constituição Federal e as Leis do País forem violadas para atacar Lula e o partido. A verdade vencerá! A Democracia vencerá! Cuiabá, 20 de fevereiro de 2022

