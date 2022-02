Regional 21/02/2022 18:12 G1MT COM MEDIDAS CAUTELARES: Justiça manda soltar padre acusado de estuprar menores Até agora, a polícia disse que recebeu quatro denúncias contra o líder religioso. A defesa do líder religiosa nega as acusações. O padre preso na última quinta-feira (17) por suspeita de abusos sexuais e estupro contra crianças e adolescentes de uma igreja em Sinop, no norte do estado, foi solto pela Justiça nesta segunda-feira (21). A defesa do líder religioso entrou com o pedido de habeas corpus no sábado (19) e o desembargador plantonista Marcos Machado deferiu a liminar nesta segunda-feira. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informou que o padre deverá cumprir algumas medidas cautelares impostas pelo magistrado. O processo tramita em segredo de justiça para a preservação das vítimas. Até agora, pelo menos quatro pessoas já procuraram a delegacia e relataram que foram vítimas de abuso sexual por parte do suspeito. O advogado de defesa, Márcio de Deus, afirmou que o cliente é inocente e nega que ele tenha confessado o crime à Polícia Civil. Segundo o advogado, ele teve uma conversa com o padre no presídio e ele teria dito que está sendo vítima de uma armação de um dos adolescentes que o denunciou e que vai provar no processo que é inocente. “Houve um problema na igreja e tiraram o cargo que o rapaz tinha. A partir daí o padre começou a sofrer essas situações”, disse. Entenda o caso Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma chácara onde o suspeito mora. No local, foram apreendidos celulares e computadores para verificar se há conteúdo de pornografia infantil. Um dos celulares usados pelo suspeito estava formatado, segundo a polícia. De acordo com o delegado, a mãe de um dos adolescentes declarou que o filho trabalha desde o ano passado na igreja liderada pelo religioso e teria sofrido abusos sexuais praticados em diferentes períodos. Em depoimento especial, o adolescente confirmou à polícia que o investigado cometeu os abusos quando ele tinha 7, 13 e 15 anos. Segundo a polícia, outro adolescente, de 17 anos, confirmou que o padre cometeu estupros contra ele nos últimos três anos. “Entrevistamos pessoas que frequentavam a igreja e dois desses adolescentes narraram abusos que começaram com passar as mãos nas nádegas, nos órgãos genitais, esse tipo de coisa. Uma das vítimas teria gravado o padre levando ela para um banheiro dentro do quarto paroquial”, contou o delegado. As vítimas, conforme apontou as investigações, eram ameaçadas pelo líder religioso, que afirmava ser uma pessoa de influência na comunidade. A polícia também representou pelo afastamento do sigilo de dados e pela autorização de acesso e extração de dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos na casa do suspeito, que serão analisados pela equipe da delegacia especializada. Afastamento da Igreja A Diocese Sagrado Coração de Jesus de Sinop informou que em 14 de fevereiro recebeu oficialmente a denúncia de membros de uma família contra o padre e que foi aberto um procedimento administrativo para apurar o caso. Ele também foi afastado das funções.

