Regional 21/02/2022 18:22 Olhar Direto MT - JBS tem vazamento de gás amônia e funcionários são hospitalizados Um vazamento de gás amônia causou a intoxicação de diversos funcionários da JBS da cidade de Confresa, na madrugada desta segunda-feira (21). O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e esteve no local. Os relatos de testemunhas são de que os trabalhadores desmaiaram nos corredores da empresa e foram levados ao Hospital Municipal. O gás, quando vazando em ambientes fechados, é bastante prejudicial a saúde e pode resultar também em explosões.

Em nota, a JBS informou que a unidade de Confresa já voltou a operar normalmente e sete colaboradores que estiveram sob observação hospitalar já foram liberados e serão acompanhados pela equipe médica da companhia.

A JBS reforçou que o local possui todas as condições garantidas para a continuidade do trabalho dos colaboradores. As causas do acidente deverão ser apuradas.

Veja nota da JBS na íntegra:

A JBS informa que a unidade de Confresa (MT) voltou a operar normalmente. Os sete colaboradores que estiveram sob observação hospitalar na manhã desta segunda-feira (21/2), devido a um vazamento de amônia, já foram liberados e serão acompanhados pela equipe médica da companhia. A JBS reforça que o local possui todas as condições garantidas para a continuidade do trabalho dos seus colaboradores.

