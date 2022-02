Regional 22/02/2022 06:09 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital CONCURSO DA SEGURANÇA: Policial penal teria recebido R$ 50 mil para fraudar provas O policial penal e professor de cursinho L.A.D., 40 anos, teria recebido R$ 50 mil para fraudar prova do concurso da Segurança Pública de Mato Grosso voltado à carreira da Polícia Judiciária Civil. Conforme noticiado pela reportagem, L.A.D. e outros três homens, identificados como D.F.D, 41 anos, M.A.C.A., 37 anos, e C.E.M.C., 43 anos, foram detidos no domingo (20) em Cáceres pela fraude. Informações da polícia dão conta que os agentes receberam denúncia anônima de que o professor teria recebido R$ 50 mil para fazer a prova no lugar de uma outra pessoa. Diante da situação, os policiais foram ao local de prova verificar se a denúncia tinha procedência. No local, os militares identificaram que L.A.D. portava documentos de C.E.M.C., que estava em um outro local de aplicação de provas se passando pelo professor, estando ambos com as identidades trocadas. Flagrados no ato, foi revelado que mais duas pessoas estariam se beneficiando do esquema por meio de um aparelho eletrônico em que L.A.D. encaminharia por meio de sinais quais eram as alternativas corretas. Dessa forma, além de fazer a prova no lugar de C.E.M.C., L.A.D. também encaminhava por meio de "vibrações" as respostas para D.F.D. e M.A.C.A. Diante da situação, todos foram detidos e levados à delegacia, onde foram excluídos da seleção e um boletim de ocorrência foi registrado.

