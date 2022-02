Regional 22/02/2022 06:29 Quatro suspeitos são mortos em confronto com a Força Tática em Cuiabá Quatro suspeitos acabaram mortos nesta noite de segunda-feira, 21 de fevereiro, após confronto com a Força Tática no bairro Altos da Serra, em Cuiabá. Eles estavam fortemente armados. Nenhum policial se feriu no confronto. Com eles, os policiais apreenderam 1 revólver calibre 38, duas pistolas e 1 submetralhadora HK. De acordo com as informações preliminares divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Militar, os criminosos formavam um bando que vinha realizando diversos assaltos na região da Morada da Serra. Os policiais chegaram aos criminosos após receber informações de que eles estavam fortemente armados e realizariam um roubo na região do Coxipó. Com as informações em mãos, os policiais localizaram o veículo mencionado, um Gol branco, e chegaram aos criminosos. Ainda segundo o resumo, o bando reagiu à abordagem e entrou em confronto com os policiais. A ocorrência ainda está em andamento e não há informações se o bando era composto por mais criminosos. Informações referentes a passagens criminais dos suspeitos também estão sendo levantadas.

Voltar + Regional