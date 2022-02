Regional 22/02/2022 16:07 Só Notícias Peixoto de Azevedo: traficante tenta furar bloqueio é perseguido e preso pela PM com cerca de 100 kg de drogas Foto: Divulgação Policiais militares prenderam, esta manhã, próximo ao distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo, um traficante que estava em um Fiat Palio branco, com 93 tabletes de substância análoga a maconha. Foi montado cerco em Matupá (200 km de Sinop), ele viu as viaturas e começou e andar em alta velocidade, tentando fugir pela BR-080. Fazendo manobras arriscadas, colocando em risco a vida de terceiros, tentou furar o bloqueio policial mas acabou saindo da estrada e parou em uma mata. Cercado, foi algemado e a droga apreendida. O acusado tem 33 anos, é natural de Goiás e está sendo confirmado onde pegou a droga e para qual cidade levaria. As equipes do 15° Comando Regional de Matupá e Peixoto tiveram colaboração do Comando de Operações, a Polícia Militar Rodoviária e Agência Central de Inteligência (PMGO) de Goiás para fazer a apreensão.

