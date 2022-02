Regional 23/02/2022 09:39 Polícia Civil cumpre mandados contra integrantes de organização criminosa envolvidos em roubo em Colíder Foto: Divulgação Seis ordens judiciais, sendo quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, foram cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (23.02), na deflagração da Operação Resguardo no município de Colíder (650 km ao norte de Cuiabá). Além do cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. As investigações iniciaram após um roubo ocorrido em uma residência, localizada no bairro Jardim América, em 24 de janeiro. Nesta ocasião, dois suspeitos subtraíram das vítimas mediante violência, uma arma de fogo, aparelho celular e joias. No decorrer das investigações, com a realização de diversas diligências, as vítimas reconheceram os dois suspeitos, sendo um maior de 20 anos e um adolescente, 17 anos, como autores do roubo. Segundo a delegada de Colíder, Paula Gomes Araújo, nas investigações foi identificado que os suspeitos são integrantes de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio na cidade de Colíder, principalmente roubo e receptação. Além dos Policiais Civis desta unidade, participam também policiais da Regional de Alta Floresta e de Nova Canaã do Norte.

