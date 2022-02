Buscando barrar o crescimento do ex-presidente Lula (PT) em Mato Grosso, conforme as pesquisas internas de intenção de votos apontam, os bolsonaristas lançarão na próxima semana a 'Caravana Mato Grosso Verde e Amarelo', que visa construir a candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado.

A informação é do empresário Reinaldo Moraes (PL), que foi escolhido como o coordenador geral da campanha do presidente no Estado. Conhecido como o 'Rei do Porco', Moraes terá a missão de visitar todas as regiões do Estado com o objetivo de filiar lideranças bolsonaristas no PL e fortalecer a legenda para a disputa eleitoral de outubro.

"A Caravana irá rodar as 6 regiões do Estado para unificarmos os bolsonaristas e as lideranças de direita para construirmos um único palanque para o presidente Bolsonaro em Mato Grosso", explica Moraes.

Segundo ele, a Caravana pretende percorrer todas as regiões até o dia de abril, prazo limite para as filiações partidárias para quem pretende concorrer a um cargo eletivo nas eleições de outubro. "Nós já estamos dialogando com lideranças nacionais para participarem desta caravana. Nós já convidamos a primeira-dama Michelly Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, os filhos do presidente, e eles sinalizaram que podem participar", completou.

Reinaldo Moraes foi escolhido como coordenador da campanha de Boolsonaro no Estado a pedido do próprio presidente e dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Questionado sobre a possibilidade de ter o senador Wellington Fagundes (PL) como candidato ao governo pelo grupo, o Rei do Porco afirmou que só depois de 2 de abril que a legenda pretende discutir candidaturas.

"Depois desta campanha de filiação nós vamos discutir isso. Os nomes para a disputa, as chapas e tudo. Nesse primeiro momento nós vamos focar na construção da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro em Mato Grosso".

Reinaldo Moraes também descartou a possibilidade de disputar algum cargo na disputa deste ano. Segundo ele, além da coordenação da campanha do presidente no Estado, ele também integrará a equipe nacional de campanha de Bolsonaro no Agronegócio.