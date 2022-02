Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga a instalação de câmeras de vigilância no interior de viaturas e aeronaves e nos coletes e capacetes dos integrantes dos órgãos de Segurança Pública do Estado. A proposta apresentada pelo deputado Wilson Santos (PSDB) estava na pauta da sessão ordinária desta quarta-feira (23), mas a votação foi adiada para a próxima semana devido ao pedido de vista do deputado Elizeu Nascimento (PL).

De acordo com o projeto, o governo terá o prazo de um ano, após a publicação da lei, para instalação dos equipamentos que devem possuir boa resolução, ferramenta tipo zoom e opção de impressão. A matéria cita que os aparelhos devem ser instalados nos veículos e fardamentos das Polícias Militar, Civil, Penal e Corpo de Bombeiros.

“[...] com o intuito de identificação dos infratores ou da situação ocorrida, com sensibilidade à luz compatível com a iluminação do local, a fim de permitir a identificação fisionômica de pessoas ou situações presentes no sistema monitorado”, diz trecho do documento.

As imagens capturadas pelas câmeras deverão ser preservadas em nuvem e não poderão ser apagadas. A proposta prevê penalidade para aqueles que utilizarem de forma irregular as imagens e sons armazenados pelas câmeras e quem descartá-las antes do prazo.

Na justificativa do projeto, o autor cita que a filmagem e gravação da ação policial visa resguardar o policial e comprovar a correta abordagem, preservando a ação e as provas nelas colhidas. “Prática que já é realidade nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde há pelo menos dois benefícios: redução do nível de violência e apresentação dos fatos reais sem edição”, diz o deputado.

A fiscalização da Lei, caso aprovada, será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).