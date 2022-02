Regional 24/02/2022 08:28 Nortão Online Acidente envolve Gol e Strada em avenida no município de Colíder Foto: Nortão Online Um acidente foi registrado na noite de ontem quarta-feira (23.03), na avenida do Colonizador, Centro de Colíder, em frente ao Pit Stop. a condutora de um Gol perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu contra uma picape Strada. A ocorrência foi atendida pelos Agentes Municipal de Trânsito. Com ferimentos, a condutora e o passageiro do Gol foram socorridos ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. O motorista da picape teve somente escoriações leves e não necessitou de atendimento médico. Os dois veículos sofreram danos de grandes proporções.

