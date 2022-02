Regional 24/02/2022 08:30 Só Notícias (fotos: Só Notícias/Fabiano Marques) Bombeiros resgatam vaca que caiu em fossa em Sinop O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar, esta noite, uma vaca que caiu no buraco de uma fossa, no residencial Kaiabi. O animal foi retirado pelos militares, com auxílio de uma corda. Moradores da região também ajudaram. A vaca caiu na fossa no final da tarde e o proprietário acionou os bombeiros. Os militares se deslocaram para o endereço indicado com duas viaturas. No local, optaram por desbarrancar o buraco para facilitar a saída do animal. Os bombeiros também utilizaram água para auxiliar na elevação do animal, que estava bem cansado. Funcionários de uma empresa e moradores ajudaram a amarrar e puxar a vaca, que conseguiu sair do buraco e não teve ferimentos.

