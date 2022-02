Regional 24/02/2022 17:28 Governo de MT decide não homologar concurso da Sesp até fim das investigações Ministério Público já recebeu mais de 100 denúncias de irregularidades no dia da aplicação das provas O Governo de Mato Grosso decidiu não homologar o resultado do consurso público para sete áreas da Segurança Pública. A medida se manterá enquanto estiverem em curso as investigações do Ministério Público sobre supostas irregularidades ocorridas no dia das provas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24), após reunião entre representantes do MP, do governo e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), responsável pela aplicação das provas. O concurso ocorreu no último domingo (20) e, desde então, o MP já recebeu mais de 100 denúncias de que procedimentos padrões não teriam sido adotados. Em nota emitida nesta semana, a UFMT negou que a segurança do certame tenha sido comprometida. No Ministério Público, as investigações são conduzidas por três promotorias de Justiça da Capital, que atuam nas áreas do Patrimônio Público, Cidadania e Segurança Pública. Segundo os promotores de Justiça que atuam no caso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública disponibilizou hoje as informações solicitadas. Também colocou a área de Inteligência à disposição para eventual apoio às investigações.

