O prefeito de Nova Monte Verde, Ademilson Marino dos Santos, que vem se destacando como uma nova e jovem liderança da região Alto Tapajós, em entrevista ao Jornal Mato Grosso do Norte disse que a única forma de mudar as coisas é através da política.

Por isso, ele que é empresário no município, decidiu colocar seu nome a disposição da população e obteve êxito no pleito eleitoral. Agora, seu desafio é fazer um mandato que contemple as cobranças da população, e ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico e social de Nova Monte Verde. Ele faz uma avaliação positiva deste primeiro ano e afirma que houveram importantes avanços.

A seguir a entrevista:

Pergunta- O senhor é empresário. Porque decidiu entrar para a política?

Resposta- Realmente, a gente vem da iniciativa privada e acredito que a única forma de conseguir mudar as coisas é entrando na política. É a única forma que a gente acredita que pode mudar aquilo que entendemos que poder ser mudado. E fiz isto! Nos colocamos a disposição e nos elegemos.

Pergunta – Quais as dificuldades que o senhor encontrou ao assumir a prefeitura?

R –Iniciamos a administração num período difícil, devido a pandemia. E este foi nosso maior gargalo, e também a falta de estrutura da prefeitura, no setor de obras e também nas outras áreas e setores do município. Nas contas vinculadas da prefeitura existiam recursos, mas nas contas de movimento, encontramos mais de R$ 400 mil de déficit. Ou seja, pegamos a prefeitura no vermelho. Mas administração com pulso, trabalhando focados em diminuir os valores de licitações, comprar bem e existir corretamente os recursos. E hoje estamos numa condição muito melhor do que encontramos.

Pergunta – Sua avaliação é positiva neste primeiro ano de mandato?

Resposta- Sim... 2021 foi um ano positivo. Conseguimos estruturar a secretaria de Obras e demos condições na área da saúde. E estamos fazendo um trabalho de caráter regional, tanto pelo Consórcio de Saúde, como pelo Consórcio de Desenvolvimento econômico entre os 6 municípios. Então, o balanço é positivo porque conseguimos avançar em todas as áreas. Entre as principais conquistas para o município é um convênio histórico que assinamos, no valor de R$ 4 milhões de 600 mil. É o maior convênio de toda a história de Nova Monte Verde e conquistamos agora. É motivo de felicidades para mim já estar licitando estas obras para iniciar nos próximos meses, que são mais de 8 quilômetros de asfalto.

Pergunta- Quais os avanços que o senhor destaca como importantes?

Resposta- Foram muitos avanços significativos. Por exemplo: na secretaria de Educação temos frota própria para buscar os alunos nas comunidades. O ônibus mais novo que a prefeitura tinha era de 2011. E só em 2021 conquistamos três ônibus novos, sendo que dois foram com recursos próprios do município. No setor de Obras, a patrola mais nova era de 2015. E conseguimos com emendas e contrapartida, duas patrolas, uma pá carregadeira em parceria entre governo e município. E na área de pavimentação foi a nossa maior conquista. Além dos de R$ 4 milhões de 600 mil para asfalto, estamos fazendo um financiamento para pagar em 10 anos de R$ 3 milhões. Praticamente a área central da cidade vai ficar pavimentada.

Pergunta-Os gestores que assumiram este mandato nos 6 municípios que compõem a região de Alta Floresta, estão procurando trabalhar em parceria. Como o senhor define esta estratégia, fortalece os municípios junto ao governo estadual?

Resposta- Estamos todos muito alinhado e o governo do Estado tem nos dado condições. Foi uma decisão acertada, porque hoje não temos dificuldades de estar dialogando com o governo. Todas as demandas que levamos para o governo, tivemos respostas. É mais fácil pedir em nível de região do que pedir para o município. Já deu resultados. Conseguimos maquinários para atender as estradas do Estado pelo consorcio de Desenvolvimento. Além do hospital regional em Alta Floresta, que já começa a ser construído. Todos os prefeitos unidos, temos mais voz perante o Estado. Estamos tendo um pouco de dificuldade na MT 208, devido também ao fluxo de caminhões pesados. Mas acredito que em curto prazo o governo estará solucionando este problema.

Pergunta- Como está o seu relacionamento com a Câmara Municipal?

Resposta- Não posso reclamar. Tem as dificuldades, sim, mas que fazem parte, mas as pautas principais estamos conseguindo avançar e não temos dificuldades na aprovação de projetos que beneficiam os munícipes. Não considero que haja oposição. O que existem são divergências de opiniões. O ano passado foi muito complexo e tivemos dificuldades, porque alguns do Legislativo não entenderem o que é a função deles e querendo fazer a parte do Executivo. Mas superamos e está sendo bem conduzido este relacionamento entre os poderes.

Pergunta- Como o senhor espera ver Nova Monte Verde no final dos 4 anos de seu mandato?

Resposta- Acredito em um grande avanço, além de estarmos vivendo um momento diferente. Tenho que focar na área da saúde, em infraestrutura porque o Agronegócio também chegou à Nova Monte e a demanda por infraestrutura é muito grande e temos que dar condições logística, para melhorar a geração de emprego e a economia do município. Mas hoje já há reflexo no comércio local, porque o município está com a economia aquecida. Falta casa para alugar, os estabelecimentos sempre lotados de clientes. Portanto, vamos entregar o município com avanços em todas as áreas.