Regional 25/02/2022 13:15 Djeferson Kronbauer/Powermix Três morrem e dois ficam feridos em grave acidente entre dois veículos na MT-235 em Nova Mutum Foto: Djeferson Kronbauer/Power Mix Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um grave acidente entre dois veículos na noite de ontem quinta-feira (24), por volta das 23h40, no Km 27 da MT-235, em Nova Mutum/MT. Os veículos envolvidos no acidente são um Ford Fiesta, de cor vermelha, placas de Nova Mutum/MT e uma camionete VW Amarok, de cor cinza, placas de Nova Mutum/MT. Segundo informações a caminhonete seguia sentido Nova Mutum e o Ford Fiesta seguia no sentido contrário quando houve a colisão. No Ford Fiesta estavam três pessoas, apenas o motorista identificado como Atamil Antonio da Costa, 41 anos, possuia documento, as outras duas vítimas sendo uma mulher e um homem, até o momento não foram identificados, possivelmente ambos estavam indo pescar, pois no veículo havia bolsas com linhas e iscas. Já na caminhonete viajavam outras duas pessoas, identificadas como Ulisses Bernardon, 43 anos e Felipe Jose Pedroso Colossi, 22 anos. s três ocupantes do Fiesta não resistiram e morreram na hora, ambos ficaram presos as ferragens, já os ocupantes da camionete foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros, e encaminhados ao Hospital Hilda Strenger Ribeiro, em Nova Mutum/MT. A Polícia Militar bem como a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC de Sorriso estiveram no local do acidente colhendo informações. Com a colisão os dois veículos saíram da pista.

