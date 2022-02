Regional 25/02/2022 15:27 MTNoticias Onça parda é resgatada em lavoura de soja em Mato Grosso No local a onça se encontrava em uma vala de escoamento de água às margens da estrada vicinal Na tarde dessa quinta (24.02), a guarnição da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar foi informada que uma onça havia sido vista, bem debilitada, em meio a uma lavoura de soja na região conhecida como estrada do “Pontal do Verde”, aproximadamente 25 quilômetros do perímetro urbano de Sorriso. Uma Equipe de Busca e Salvamento, o Núcleo integrado de Fiscalização (NIF) de Sorriso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), situada em Sinop, e uma equipe veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com equipamentos para sedação foram acionados para ajudar no resgate. No local a onça se encontrava em uma vala de escoamento de água às margens da estrada vicinal. Com isso, os bombeiros militares realizaram a interdição da via que passava pela proximidade a fim de evitar acidentes e minimizar o estresse do animal. Identificado como Onça Parda (Suçuarana), bem debilitada e aparentemente ferida, a guarnição dos bombeiros e a equipe NIF se mantiveram no local em monitoramento do animal até a chegada da equipe de SEMA e UFMT para resgate.

