Regional 25/02/2022 18:25 G1MT Sorriso aprova projeto que proíbe exigência do passaporte da vacina A Câmara de Sorriso, no norte do estado, aprovou nesta sexta-feira (25) o projeto de lei que proíbe a exigência do passaporte de vacina contra a Covid-19 para frequentar locais públicos e privados no município. Os nove vereadores presentes na sessão votaram a favor da proposta. O projeto é de autoria dos vereadores Iago Mella (Podemos) e Diogo Kriguer (PSDB). Eles justificam que a lei defende a liberdade de locomoção, inclusão social e “exercício dos direitos sem qualquer discriminação segregatória”. Segundo eles, exigir a apresentação de um documento. que comprove que a pessoa foi imunizada causa uma exposição excessiva e sugere que quem não está vacinado é inferior aos demais cidadãos. “Temos que, por um lado, a exigência da apresentação do cartão é inócua do ponto de vista de controle da doença, pois a vacina não inibe o contágio e transmissão, e por outro, tal exigência ofende direitos básicos da pessoa humana. Verifica-se que exigir a apresentação de documento dessa espécie não traz qualquer benefício, mas vários malefícios”, afirmam. Passaporte no estado A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou no dia 9 deste mês um projeto de lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação no estado. No entanto, para valer como lei, o projeto precisa ser sancionado pelo governo do estado. Pela matéria aprovada, os estabelecimentos comerciais e privados de Mato Grosso estão proibidos de exigirem o comprovante de vacinação dos consumidores. No dia 18 deste mês, o governador em exercício, Otaviano Pivetta (sem partido), disse que pretende vetar o projeto que proibiu a cobrança do passaporte da vacina no estado.

