A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão de Crimes Informáticos (DRCI) com apoio da Diretoria de Inteligência, apurou que não houve vazamento de prova do concurso da Segurança Pública, realizado no último domingo (20.02), conforme apontava um vídeo que circulou em redes sociais e na internet.

O relatório investigativo da DRCI foi produzido com base em apontamentos realizados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e encaminhado, no final da tarde desta sexta-feira (25.02), ao Ministério Público do Estado. Para apurar os fatos, a equipe da DRCI junto com peritos criminais do setor de computação forense da Politec, realizou buscas e coletas de evidências digitais na sede da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (UFMT).

Foram verificadas a infraestrutura de informática (rede e sistemas) e os procedimentos de manuseios e de uploads de cadernos de provas e gabaritos. Também foram examinados os registros do banco de dados da aplicação de gerenciamento de publicações da Gerência de Exames e Concursos da universidade.

A suspeita de possível fraude iniciou com a circulação de um link publicado na internet e em redes sociais anunciando um suposto vazamento do caderno de prova para o provimento de vagas para o cargo de aluno a soldado da Polícia Militar. Segundo as notícias divulgadas, o caderno estaria disponível desde o dia 11 de janeiro de 2022.

A notícia induzia à interpretação errônea de que o caderno de prova para o cargo de aluno a Soldado da PM já estaria disponível dias antes da aplicação da prova.

Segundo o delegado da DRCI, Ruy Guilherme Peral, a data que aparece na pesquisa não se refere à data de disponibilização do caderno de provas, mas, sim, à de indexação da estrutura de diretórios do site.

“Observou-se que os registros de banco de dados disponibilizados a apuração da Polícia Civil mostram que o caderno de provas em questão foi disponibilizado, na página oficial do concurso somente às 22 horas do domingo (20). Frise-se que, após finalização dos trabalhos periciais pela Politec, será estabelecida e evidenciada a linha cronológica dos eventos”, explicou o delegado.