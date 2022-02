Regional 26/02/2022 07:37 Nortão Online Polícia Militar deflagra operações em Colíder e Nova Canaã do Norte Nortao Online Trinta e dois policiais e 12 militares foram mobilizados nesta sexta-feira (25.02) em operações de combate ao crime nas cidades de Colíder e Nova Canaã do Norte. As ações envolvem fiscalizações, barreiras, abordagens e checagens de veículos e visam reforçar o policiamento ostensivo nos locais com muita movimentação de pessoas, áreas comerciais, bairros e no trânsito. Conforme o major Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues, comandante da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar de Colíder, foram realizadas 135 abordagens até a noite desta sexta. Uma pessoa foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil por porte de maconha e um veículo em situação irregular foi apreendido. OPERAÇÕES Ben-Hur lembra que o emprego em massa de viaturas e policiais em operações desse tipo já é uma rotina do 9º Comando Regional da Polícia Militar. “O coronel (Adnilson) Arruda, comandante do Comando Regional, deu início a essa operação na sexta-feira passada (dia 18 de fevereiro), em Alta Floresta. O objetivo é deixar as cidades mais seguras”, comenta o oficial. Participam das operações em Colíder e Nova Canaã policiais de Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Canaã, Colíder e da Força Tática. O Major informa que a operação continuará durante todo o período de Carnaval para proporcionar maior sensação de segurança à população. DISQUE-DENÚNCIA A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou disque-denúncia 0800.065.3939.

