Três novas ruas de Colniza, município distante 1.042 Km de Cuiabá, foram contempladas com calçamento do projeto “Urbaniza Colniza”, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parceria com outras instituições. A pavimentação, realizada com a utilização de bloquetes feitos por recuperandos do sistema prisional, abrange quase quatro mil metros.



Segundo o promotor de Justiça Roberto Arroio Farinazzo Junior, 11 recuperandos executaram as obras. O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2017, tem como focos principais a ressocialização por meio do trabalho, a remição da pena e também a mobilidade urbana.



OUTROS PROJETOS – Além do Urbaniza Colniza, a Promotoria de Justiça do município desenvolve outras iniciativas na área criminal. Com o objetivo de proporcionar educação jurídica aos recuperandos, semanalmente o promotor de Justiça vai até a unidade prisional para dar aulas sobre execução penal.



“O objetivo é propiciar uma educação em direitos aos reeducandos. Se terão alguns anos de pena a cumprir, acho justo que tenham conhecimentos básicos sobre a Lei de Execução Penal, inclusive para fiscalizar os próprios direitos”, destacou o promotor de Justiça.



Segundo ele, no mês de março também começará a executar o projeto “Reconstruindo Sonhos”. A iniciativa já está sendo desenvolvida na Penitenciária Central do Estado e Centro de Ressocialização de Cuiabá. O projeto é realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parceria com o Poder Judiciário, Governo do Estado, Defensoria Pública, Instituto Ação Pela Paz e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Seccional MT).



O “Reconstruindo Sonhos” é dividido em duas etapas. Na primeira são realizados 12 encontros, que ocorrem uma vez por semana e abordam temas como valores, humanização e espiritualidade, relações interpessoais, família, comunicação, trabalho, perspectiva de futuro, planejamento, entre outros. Terminada essa fase, o projeto segue com a oferta de cursos profissionalizantes.