Regional 26/02/2022 10:53 G1MT Carro da Polícia Penal bate em poste em Cuiabá e agente fica ferido Um policial penal ficou preso às ferragens e teve fratura exposta. Uma viatura de Grupo de Intervenção Rápida (GIR), da Polícia Penal, bateu em um poste, no Bairro Rodoviária Parque, em Cuiabá, neste sábado (26). Dos quatro policiais que estavam no veículo, um deles teve ferimentos mais graves. Ele ficou preso às ferragens, teve fratura exposta e foi socorrido. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), eles estavam retornando de uma missão em Lucas do Rio Verde, na região norte de Mato Grosso, por volta de 6h, quando, em Cuiabá, se depararam com um motorista que jogou o carro contra a viatura e, ao desviar, capotou. O acidente foi próximo à Escola Dom José. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar estão no local.

