Regional 26/02/2022 17:29 Adolescente é apreendido com quase 7 kg de maconha dentro de mochila em MT O suspeito informou à polícia que iria receber a quantia de R$ 2 mil para transportar a droga até Sinop (MT). Um adolescente foi apreendido neste sábado (26) suspeito de transportar tabletes de maconha na mochila dele, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Ele estava em um ônibus que saiu do Rio Grande do Sul com destino a Santarém, no Pará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe abordou um ônibus interestadual durante uma fiscalização de combate ao crime. O ônibus trafegava na BR-364, no km 211, em Rondonópolis. Durante a fiscalização no interior do ônibus, a equipe observou um passageiro que estava apresentando um comportamento fora do habitual. Ele estava com as mãos trêmulas e suor excessivo. Diante da suspeita de estar levando algum objeto ilícito foi verificado os pertences pessoais do passageiro. Dentro da mochila dele foi encontrado seis tabletes de substância análoga à maconha. O adolescente disse à polícia que pegou a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e que levaria até Sinop, a 503 km de Cuiabá. Para transportar quase 7 kg de maconha, ele iria receber a quantia de R$ 2 mil.

Voltar + Regional