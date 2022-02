Regional 27/02/2022 06:47 Lucas do Rio Verde: ação integrada prende quatro suspeitos por tentativa de homicídio e tráfico de drogas Quatro jovens foram presos em flagrante pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, na sexta-feira (25.02), no município de Lucas do Rio Verde (254 km ao norte), durante investigação para apurar uma tentativa de homicídio. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio. Um dos envolvidos foi morto após troca de tiros entre os suspeitos e as forças de Segurança Pública. As diligências iniciaram após os policiais serem acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio ocorrida na noite de quinta-feira (24). Na unidade de saúde a vítima de 18 anos informou que é da cidade de Cáceres e estava em Lucas do Rio Verde para participar de uma festa de aniversário. Conforme relatos, em um determinado momento a vítima foi convidada pelos quatro comparsas para irem até um casa noturna, porém no caminho, o suspeito que conduzia o veículo Gol seguiu para uma estrada sem movimentação. Na ocasião, os quatro homens informaram que matariam a vítima, a qual foi atingida de raspão na região da cabeça por disparos de arma de fogo, quando conseguiu correr para uma região de mata. Com base nas informações, os policiais civis e militares passaram a diligenciar e localizaram os suspeitos em uma residência no bairro Tessele Junior. Ao se aproximar do local um dos envolvidos na posse de uma arma de fogo efetuou disparos em direção as equipes, que diante do iminente perigo e risco de vida dispararam contra o suspeito. Em seguida o Corpo de bombeiro Militar foi acionado para socorrer o suspeito atingido, porém ele foi a óbito. Na casa quatro suspeitos foram surpreendidos com arma de fogo e drogas. Os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde foram interrogados e autuados em flagrante delito. Após a confecção dos autos, os presos foram colocados à disposição da Justiça.

