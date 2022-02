Regional 27/02/2022 07:05 Portal Sorriso Sorriso: após roubo a residência, assaltante é morto pela PM durante troca de tiros Foto: Portal Sorriso Na noite deste sábado (26), um suspeito ainda não identificado, foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar de Sorriso logo após o roubo a uma residência na região do bairro Alphaville. O suspeito levou ao menos dois tiros e seu comparsa está foragido. Segundo o subtenente Isaías Moura, a guarnição fazia rondas próximo da casa onde o crime ocorreu e foi informada por uma das vítimas de que dois bandidos haviam invadido sua casa e, de posse de uma arma de fogo, renderam sua família e roubaram diversos pertences, entre eles, uma pistola. Assim que a dupla deixou o local em uma motocicleta Honda Biz de cor preta, o marido da vítima perseguiu os criminosos e passou a localização deles para a PM que conseguiu intercepta-los em uma estrada rural, aos fundos do bairro União. Após troca de tiros, um dos bandidos acabou ferido e foi levado até o Hospital Regional de Sorriso, onde não resistiu e morreu. O segundo suspeito ainda está foragido.

