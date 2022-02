Regional 27/02/2022 08:30 Policiais prendem quadrilha e chefe do tráfico de drogas em Marcelândia Policiais militares e civis prenderam dois homens e apreenderam um adolescente de 15 anos por roubo a residência, na noite de sexta-feira (25.02), em Marcelândia. Um dos suspeitos confessou que comandava o tráfico de drogas no município. A Polícia Militar foi informada sobre um roubo a residência no bairro Vila Esperança, por volta das 20h50, na noite da última quinta-feira (24). A vítima, um homem, relatou que quando entrava em casa foi rendido por dois indivíduos, um deles estava armado com revólver cromado e que a dupla o teria agredido a coronhadas e o amarrado. De imediato, os policiais foram até o local e visualizaram a vítima ferida sentada na varanda do imóvel. De imediato, os policiais militares e civis iniciaram as diligências em busca dos suspeitos do roubo, quando na sexta-feira (25), identificaram os suspeitos, sendo um deles um adolescente. O menor de idade foi apreendido na ação integrada, e confessou que praticou o crime, e logo depois apontou a participação do comparsa que haveria se tornado “gerente” do tráfico de drogas de uma organização criminosa na região. Durante patrulhamento na rodovia MT- 320, os policiais prenderam o suspeito denunciado e outro homem,os dois foram pegos estavam pilotando uma motocicleta. Com eles foram apreendidos porções de maconha. Um dos suspeitos presos, confessou aos policiais que praticou o roubo e entregou o local onde estavam os pertences das vítimas e um simulacro de arma de fogo - arma empregada no crime. O homem relatou que se tornou “chefe do tráfico” e que estariam ‘levantando’ dinheiro para comprar entorpecentes. A quadrilha foi encaminhada para a Delegacia.

