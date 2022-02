Regional 27/02/2022 17:41 Folha Max MT - Após bebedeira, homem tenta estuprar esposa de amigo Vítima foi encontrada nua e desacordada ao lado do suspeito Homem de 42 anos foi preso na madrugada deste domingo (27), em Alto Taquari (479 km ao Sul de Cuiabá) por estupro. Vítima foi encontrada pelo marido desacordada e nua ao lado do agressor, que estava com a roupa abaixada. Horas antes, o casal estava na companhia do suspeito consumindo bebida alcoólica. De acordo com as informações, polícia foi acionada para uma confusão envolvendo dois homens ao lado de um restaurante da cidade. Quando chegaram, encontraram a dupla, sendo que em revista pessoal, o rapaz de 23 anos estava com uma faca na cintura. Segundo ele, a faca era para defender a sua esposa. Quando a polícia entrou na casa, encontrou a vítima desacordada e sem as roupas. Ela foi acordada com muita dificuldade e informou que passou a noite bebendo com o marido até que o suspeito chegou. Ele os convidou para continuar bebendo na sua casa e assim foram, mas depois, não recorda mais o que aconteceu. A vítima afirmava que não sabia onde estava e demostrava estar desorientada. Caso foi encaminhado à Polícia Civil.

