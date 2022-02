Regional 28/02/2022 06:23 Djeferson Kronbauer/Power Mix Discussão durante bebedeira termina com dois homens feridos por faca em Nova Mutum Foto: Djeferson Kronbauer/Power Mix Dois homens deram entrada no Pronto Atendimento com ferimentos de arma branca (faca), ocasionados em uma briga na madrugada deste domingo (27), por volta das 01h40, em uma residência na Rua das Macaúbas, bairro Lírios dos Campos, em Nova Mutum/MT. Uma das vítimas, um homem de 54 anos, teve o pescoço cortado por uma machadinha e o outro homem, de 51 anos, teve o braço direito ferido por um corte de faca. Segundo o homem de 54 anos, ele estava em casa tomando umas cervejas, quando começou a discutir com o suspeito, ambos residem na mesma casa, onde moram várias pessoas, revoltado o suspeito partiu para cima da vítima e desferiu um soco em sua cara. Após levar o soco, a vítima pegou uma faca e o suspeito pegou um machadinho, durante a briga o suspeito conseguiu imobilizar a vítima e colocar o machado em seu pescoço, vindo a fazer um corte que resultou em 15 pontos. O amigo da vítima, de 51 anos, estava indo tomar banho quando viu o suspeito com a machadinha no pescoço da vítima e tentou ajudar, quando tentava separar os dois, acabou lesionando o braço direito na faca que se encontrava com a vítima. O suspeito após ferir o pescoço da vítima foragiu do local. Os dois homens feridos, foram encaminhados por terceiros ao Pronto Atendimento para cuidados médicos. A Polícia Militar foi comunicada e se deslocou até o PA para colher informações, até o momento o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil passa a investigar o caso.

