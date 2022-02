Regional 28/02/2022 06:59 Colniza: Ciumento atira em "amigo" que olhou para sua esposa com short curto Confusão foi registrada numa residência em Colniza onde dois homens e uma mulher bebiam e usavam drogas Foto: Divulgação Uma suposta crise de ciúme resultou em duas pessoas feridas e encaminhadas ao hospital na noite de sábado (26), em Colniza, sendo uma delas baleada. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, uma mulher deu entrada na unidade de saúde do município com ferimentos na boca, ombro e pé e um homem foi atendido após ter sido alvo de disparos de arma de fogo. O boletim de ocorrência informou que os policiais encontraram no local do fato uma mulher ferida, que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela relatou que estava em casa, no bairro Bela Vista, juntamente com seu esposo e um outro homem, fazendo uso de drogas. Em um determinado, o amigo do casal passou a manusear uma arma de fogo. Ela relatou que a arma estava engatilhada e que o homem disparou, mas nada aconteceu. A jovem disse ainda que esse tipo de brincadeira entre eles era normal. No entanto, momentos depois, após o amigo manusear novamente, o revólver disparou e na sequência, caiu no chão. A mulher relatou que pegou a arma e começou a disparar contra ele, afirmando que pediu por ajuda após isso, pois teria sido alvejada. No entanto, os policiais foram chamados para comparecer a um hospital da cidade, pois uma pessoa estava sendo atendida vítima de disparos de arma de fogo. Ao avistar o homem que chegava na ambulância, a mulher ficou desesperada e disse que corria risco de morrer. Os policiais decidiram então ouvir a versão do homem, que relatou que estava na casa do companheiro da mulher, usando droga, e que em um determinado momento, o marido teria ficado com ciúme dele, após ele ter olhado para a esposa, que vestia um short curto. Instantes depois, teria surtado e apareceu com o revólver, disparando contra ele e atingindo seu braço.

