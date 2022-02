Regional 28/02/2022 12:50 Polícia Militar prende dois homens e frustra furto à agência bancária Com os suspeitos, a PM apreendeu uma mochila com diversos equipamentos e acessórios, frustrando o crime Em trabalho ostensivo e preventivo, policiais militares de Peixoto de Azevedo prenderam dois homens, de 21 e 27 anos, por tentativa de furto e formação de quadrilha, e impediram um furto a uma agência bancária da cidade, na madrugada desta segunda-feira (28.02). Com os suspeitos, foi apreendida uma mochila com diversos equipamentos, frustrando a ação criminosa. Por volta de 1h, durante rondas pela região central da cidade, a PM visualizou dois suspeitos em uma motocicleta, pulando o canteiro central de uma avenida. Foi dado ordem de parada, que foi desobedecida pela dupla. Os suspeitos empreenderam fuga, passando por diversos bairros até adentrarem uma rua sem asfalto, onde se desequilibraram e caíram no chão. Eles tentaram fugir a pé, mas foram detidos. Procedimento de revista foi realizado aos homens, que estavam sob posse de ferramentas cortantes. Em uma mochila, que estava com a dupla, foram encontrados diversos equipamentos e acessórios utilizados para furtos de caixas eletrônicos. Questionados, os suspeitos confessaram que iriam praticar o crime em uma agência bancária e indicaram uma residência, no bairro Aeroporto, onde haveria mais equipamentos. No endereço informado, a dupla revelou que estava sendo ajudada por outros dois suspeitos, que não foram localizados. Em buscas pela residência, os policiais encontraram mais equipamentos cortantes que poderiam ser utilizados nas ações criminosas. Ao todo, foram apreendidos cordas, alicates, furadeiras, pé de cabras, discos cortantes, chaves, entre outros. Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para à Delegacia da cidade junto com o material apreendido. A motocicleta utilizada pela dupla também foi apreendida após ser verificado que o veículo estava com placas adulteradas. A PM segue em diligências para localizar o restante da quadrilha.

