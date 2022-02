Um vigilante foi preso na madrugada desta segunda-feira (28) após se passar por policial militar e ameaçar o proprietário de uma distribuidora para não pagar sua conta. O caso ocorreu no Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o dono da distribuidora Pague Menos relatou que o suspeito havia consumido alguns produtos do local, porém pagou apenas a metade.

Ao ser cobrado novamente, o proprietário afirma que o cliente levantou sua camisa e expôs um revólver calibre 38. Durante a ação, o suspeito fez menção de pegar a arma e afirmou que era policial militar.