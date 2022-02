Regional 28/02/2022 17:59 Agora MT MT - Bêbado atropela pai e filho na porta de casa; homem morreu prensado em muro Foto: Messias Filho AGORA MT Um homem, de 40 anos, identificado com Sebastião Mathias, morreu na tarde desse domingo (27), enquanto tomava tereré com seu filho na porta da própria casa, no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Segundo informações locais, a vítima tinha acabado de chegar do serviço e estava com o filho na porta de casa quando foi surpreendido por um veículo Fiat Uno em alta velocidade. O carro, desgovernado, bateu contra uma motocicleta estacionada no endereço e, em seguida, atingiu pai e filho. O homem acabou sendo prensado contra o muro da vizinha. O filho da vítima, um adolescente de 14 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Uno confessou ter ingerido bebida alcoólica e o teste do bafômetro teve o resultado de 0,63 mg/L, ou seja, muito acima dos 0,34 mg/L que são necessários para considerar um crime de trânsito. A polícia ainda informou que foi necessário colocar o motorista do carro dentro da viatura e deixar o endereço de forma imediata, uma vez que as testemunhas estavam bastante alteradas e chegaram a agredir o acusado.

