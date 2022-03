Regional 01/03/2022 06:51 MidiaNews Outdoor instalado em Água Boa chama Lula de bandido e ladrão Foto: Reprodução Mais um outdoor com ataque ao ex-presidente Lula (PT) foi instalado em Mato Grosso, dessa vez em Água Boa (a 743 km de Cuiabá). Na peça publicitária, o pré-candidato à Presidência da República é chamado de "ladrão" e a mensagem aponta que o eleitor pode votar em quem quiser para a presidência, mas "tem o dever de não votar em bandido". Um motorista registrou o outdoor instalado às margens de uma estrada. A mensagem, porém, não é assinada - diferente do que ocorreu em Rondonópolis na semana passada, em que outdoor com mensagem contra o petista foi fixado a pedido de um grupo de direita do município.

