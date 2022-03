Famílias que moram em comunidades rurais de Vila Bela da Santíssima Trindade, a 527 km de Cuiabá, ficaram isoladas devido ao bloqueio das estradas cobertas pelas águas. Os técnicos destacam que durante o atendimento, não foi registrado nenhum caso grave de pessoas feridas ou de óbitos e apenas registro de danos materiais, como móveis e eletrodomésticos.

Segundo o governo, somando as entregas para Diamantino e Vila Bela, serão doadas 400 cestas básicas por meio do Programa Ser Família Solidário e entregues 400 cobertores a partir do Ser Família Aconchego, ambos coordenados pela primeira-dama Virginia Mendes.

Em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, na Comunidade do Limão, os bombeiros entregaram cestas básicas aos 30 moradores que tiveram as casas inundadas pelas águas do rio, que teve aumento do volume de água acima do nível normal.

O que o decreto estabelece

A situação de emergência, no geral, autoriza a mobilização dos órgãos municipais para atuarem na resposta aos desastres, a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade. Nesses casos, as autoridades possam entrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação e usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.