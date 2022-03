Regional 01/03/2022 09:21 Nortão Online Em Guarantã do Norte, proprietários de kitnet usam espingarda e facão para expulsar inquilino O morador de uma kitnet em Guarantã do Norte passou por um grande apuro ontem. Segundo relatou para a polícia, ele reside em uma kitnet e foi surpreendido pelo proprietário e sua esposa que chegaram ao local, ele com uma espingarda e ela com um facão. Após uma breve discussão, o homem o agrediu com o cano da espingarda, causando uma lesão em sua boca. A mulher entrou no meio e desferiu um golpe em sua barriga. Os dois foram localizados posteriormente pela Polícia Militar e encaminhados para a delegacia. Não foi informado quanto o morador deve de aluguel atrasado.

