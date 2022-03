Regional 01/03/2022 16:05 JUINA NEWS Brincadeira de 'roleta russa' termina com duas pessoas baleadas em Colniza Uma suposta brincadeira conhecida como ‘roleta russa’ quase terminou em tragédia na cidade de Colniza, MT, na noite do último sábado dia 26. O fato ocorreu em uma residência no bairro Bela Vista local em que se encontravam três pessoas fazendo uso de entorpecentes. O caso foi informado a Polícia Militar via 190, com relatos que uma mulher havia sido atingida por disparo de arma de fogo na boca, no ombro e pé esquerdo, ocorrência confirmada pelos policiais. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Municipal “André Maggi”, e aos policiais relatou que se encontrava em sua residência juntamente com seu esposo e um amigo, fazendo uso de entorpecentes, quando em um dado momento, o amigo pegou uma arma de fogo e começou a fazer uma brincadeira “roleta russa” engatilhando e disparando a arma que na primeira tentativa veio a falhar, e em seguida houve um disparo e a arma caiu no chão, momento em que a mulher se apoderou da arma e disparou contra o amigo do casal que saiu correndo da residência. Após revidar os disparos contra o outro suspeito, a mulher disse que saiu correndo pelos fundos da casa e pediu socorro, pois havia sido alvejada, e foi atendida pelo Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) e levada para o hospital. Pouco tempo depois que a mulher havia sido atendida, a Polícia Militar foi solicitada novamente com a informação que uma outra vítima do sexo masculino havia sido socorrida e dado entrada na unidade hospitalar com ferimentos também causados por disparos de arma de fogo, deixando a vítima a primeira vítima que já estava internada em estado de choque, pois se tratava do amigo que horas antes estava em sua residência. Aos policiais o rapaz contou que estava na casa de um casal de amigos fazendo uso de entorpecentes, quando seu amigo percebeu que ele observava sua esposa que trajava um shorts curto, e movido por ciúmes teve um surto, e saiu da sala voltando logo após com uma arma e disparando contra o rapaz acertando-o no braço e quando começou a correr, outros disparos foram efetuados, que na fuga pediu uma carona a uma pessoa na qual diz não conhecer, e que após deixa-lo no hospital o motociclista foi embora. O rapaz também permanece internado sob observações médicas, e seu quadro de saúde é tido como estável, não correndo risco de morte. A delegacia de Colniza vai investigar o caso.

