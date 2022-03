Um jovem de 20 anos foi agredido com um soco no rosto e uma facada na barriga depois de entrar no banheiro feminino de um bar em Aripuanã, na madrugada de domingo (27). Ele foi socorrido e não corre risco de morte. De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram acionados pela equipe médica do hospital municipal com a informação de que um rapaz deu entrada na unidade.

O jovem relatou que estava em um bar do bairro Jardim Planalto, quando foi até o banheiro lavar o boné. Como no banheiro masculino não tinha pia, ele resolveu ir até o feminino. Uma mulher que estava no local não gostou e ficou brava com o ocorrido. Quando o rapaz saiu foi abordado por quatro homens. Um deles deu um soco em seu rosto e logo em seguida a facada.

O jovem contou que não conhece a mulher e nem mesmo os homens que o abordaram. A Polícia Civil investigará o caso.