Regional 02/03/2022 05:56 G1MT Tia vai à delegacia para denunciar sumiço do sobrinho em MT e descobre que ele está preso Quando a tia registrou o boletim de ocorrência, a Polícia Civil informou que ele está preso no CRS por furto. Uma mulher foi à delegacia nessa segunda-feira (28) para denunciar o sumiço do sobrinho dela em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Ela informou à polícia que o jovem estava desaparecido há mais de duas semanas e, no local, descobriu que o sobrinho está preso. A mulher disse à Polícia Civil que o sobrinho dela de 25 anos não dava mais notícias, mas não sabia informar aos policiais aonde o sobrinho poderia estar e nem o motivo do sumiço. Ela chegou a visitar a quitinete em que o jovem mora e não encontrou ninguém no local. A tia então tentou entrar em contato com a namorada do jovem, que também não sabia onde ele estava. A namorada contou à ela que a última vez que tinha visto o sobrinho ele estava envolvido em uma briga no Bairro São Domingos. A namorada contou que após o ocorrido ele desapareceu. Durante o registro de ocorrência do desaparecimento do jovem, a Polícia Civil informou que ele está preso no Centro de Ressocialização de Sorriso (CRS) por furto.

