Regional 02/03/2022 07:38 Joanice de Deus/Diário de Cuiabá Autuação por excesso de velocidade aumentou 30% em MT Dados do Detran-MT mostram que, em 2021, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, em até 20%, foi a infração mais cometida pelos condutores Dirigir exige constante atenção do motorista já que qualquer deslize ao volante pode ter graves consequências. A melhor maneira de evitar acidentes é respeitar as normas de trânsito e ter prudência. Contudo, dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) mostram que, em 2021, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, em até 20%, foi a infração mais cometida pelos condutores que trafegam pelas ruas e avenidas que cortam Mato Grosso. No ano passado, foram mais de 274 mil autuações por esse tipo violação às leis de trânsito de um total de 719.960 ocorrências registradas no Estado. O número representa um aumento de quase 30% em comparação a 2020, quando foram registradas 554.505 autuações, no Estado. Um desses acidentes ocorreu no dia 10 de julho de 2021, na Avenida 31 de Março, em Várzea Grande. Na ocasião, seis pessoas foram atropeladas por um carro que trafegava em alta velocidade pela via. Nisso, o motorista perdeu o controle do veículo numa descida, quando atingiu as vítimas que estavam sentadas, comendo em uma lanchonete. Entre os feridos estavam uma gestante de 35 anos, um homem de 53 anos e três jovens de 19, 20 e 28 anos, sendo que o primeiro precisou passar por uma cirurgia no joelho. As outras vítimas tiveram apenas escoriações e ferimentos leves. Já o condutor não chegou a ser detido e não foi confirmado se ele havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. O Detran alerta que dirigir em alta velocidade diminui o tempo de reação do condutor caso precise frear o veículo em segurança, além de aumentar as chances de acidentes fatais. O excesso de velocidade é uma infração média com multa no valor de R$ 130,16 e 04 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O levantamento mostra ainda que a segunda infração mais cometida pelos condutores mato-grossenses foi dirigir sem usar o cinto de segurança, respondendo por 63.287 multas. Também aparecem no ranking das 10 infrações mais cometidas: transitar com veículo em velocidade superior à máxima permitida para o local, entre 20% e 50%; avançar no sinal vermelho do semáforo e conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado. Consta também dirigir veículo sem possuir CNH; dirigir veículo usando calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais; transitar com veículo em velocidade superior à máxima permitida para o local, em mais de 50%; dirigir veículo utilizando telefone celular e ultrapassar pela contramão na linha de divisão de fluxos opostos. Para tentar evitar acidentes e coibir os excessos, o Detran-MT informou, por meio da assessoria de imprensa, que desenvolve diversas ações educativas durante todo o ano como forma de sensibilizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de realizar um trânsito mais seguro. Além da parte educativa, o Detran-MT e as demais forças de segurança pública do Estado também estão nas ruas frequentemente, seja nas operações diárias de fiscalização ou nas ações integradas da Lei Seca, para garantir o cumprimento da norma visando reduzir os índices de irregularidades administrativas, civis e até criminais, que colocam em risco a vida de todos no trânsito.

