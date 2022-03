Regional 02/03/2022 16:06 G1MT Músico morre em acidente envolvendo dois carros na BR-163 em MT Maike Barbosa Martin dirigia um dos veículos envolvidos e ficou preso nas ferragens após a batida. O segundo motorista foi socorrido com ferimentos após ser arremessado para fora do carro. Um músico de 26 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros de passeio na BR-163, região de Nova Santa Helena, a 622 km de Cuiabá, na noite dessa terça-feira (1°). Maike Barbosa Martin dirigia um dos veículos envolvidos e ficou preso nas ferragens após a batida. O segundo motorista envolvido, de 31 anos, não teve a identidade divulgada. Ele foi arremessado para fora do carro e encaminhado ao hospital com ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, o veículo de Maike foi encontrado fora da pista de rolamento, sentido norte/sul, com grandes danos. O Corpo de Bombeiros de Colíder constatou a morte de Maike ainda no local do acidente e retirou o corpo das ferragens. Horas antes do acidente, o músico postou uma foto nas redes sociais dirigindo na região de Guarantã do Norte. Ele deixa uma filha. Segundo a polícia, o segundo carro estava às margens da pista de rolamento sentido sul/norte, também destruído, inclusive sem motor. O motorista foi arremessado para uma área de mata. Uma ambulância de Nova Santa Helena esteve no local e o encaminhou para o Hospital de Colíder. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e apreendeu os dois carros, levando para o pátio de Nova Santa Helena para perícia. A Polícia Civil informou que investiga as causas do acidente.

