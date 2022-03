Regional 02/03/2022 16:45 Nortão Online PM de Itaúba prende dois homens por furto de fios de energia próximo ao Castanhal Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Itaúba, após serem flagrados queimando fios de energia. A dupla, que é do estado do Pará, disse que coletavam os fios à beira da estrada por onde passavam. Porém a pessoa que comunicou a presença dos dois, chegou ao local informando que teve alguns fios de energia furtados no alojamento, que é de sua propriedade, próximo àquela localidade. No local citado, os policiais notaram que havia várias tomadas danificadas e fios de luz cortados. Questionados, os suspeitos relataram que foi ali que conseguiram todo o material de fio que estavam queimando. Diante dos fatos, eles foram presos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para as devidas providencias. No quartel, os policiais checaram as fichas dos suspeitos e descobriram que os mesmos possuem várias passagens policiais.

