Regional 03/03/2022 06:09 PRF recupera veículo em Guarantã do Norte Foto: Divulgação Na última segunda-feira (28/02), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na BR 163, no município de Guarantã do Norte/MT quando deu ordem de parada a um veículo branco. Durante o procedimento de fiscalização, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, porém o motorista apresentou apenas a CNH, alegando que não estava com o documento do veículo. Diante disso, foi feita uma verificação nos sistemas, notando-se uma divergência entre os dados do veículo e os registrados nos sistemas, o que gerou suspeita por parte da equipe da PRF e ao realizar uma identificação veicular mais detalhada constatou-se que alguns elementos identificadores do veículo tinham sido adulterados e que diante das numerações originais foi possível identificar que o veículo tinha uma ocorrência de Furto/Roubo registrada. Diante dos fatos, o condutor do veículo foi detido, a princípio, pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foi encaminhado a Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT.

Voltar + Regional