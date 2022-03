Regional 03/03/2022 17:21 Redação I Nativa News Jovem é detido com moto adulterada após tentar fuga em Nova Monte Verde A Policia Militar do 3º Pelotão de Nova Monte Verde recebeu denúncia que duas pessoas estariam realizando a entrega de entorpecentes em uma moto Titan, vermelho antiga. Diante do exposto, os PMs foram averiguar a denúncia e iniciou patrulhamento pelo local, onde avistou a dupla, em uma moto com a mesmas características, sendo dada ordem de parada, porém, ignorada pelos suspeitos, que passaram a fugir em alta velocidade entrando na contramão na avenida Genésio Alves da Fonseca, colocando em risco a vida de terceiros. Durante a fuga, o carona arremessou uma sacola, que não foi localizada posteriormente pela PM. Próximo ao ginásio, o condutor perdeu o controle da motocicleta vindo a cair e após isso, o carona saiu correndo, sendo possível a abordagem apenas do condutor da motocicleta que resistiu ativamente tentando evitar sua prisão. Durante a checagem da motocicleta foi verificado que apresenta adulteração nos sinais de identificação com numeração do chassi não legível, assim como sua placa não condiz com o veículo utilizado, que a placa consta como uma motocicleta Honda Pop. Diante disso, foi o suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal.

